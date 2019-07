Mulheres vão liderar a União Europeia pela primeira vez

Os líderes da UE alcançaram esta terça-feira um acordo de compromisso sobre a distribuição dos cargos de topo no próximo Executivo europeu que coloca, pela primeira vez, duas mulheres na liderança da UE.São elas a atual ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, que irá suceder a Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão Europeia, e a francesa Christine Lagarde, atual diretora do FMI, que vai liderar o Banco Central Europeu.O acordo foi anunciado após várias horas de negociações em Bruxelas, e representa uma pesada derrota para os socialistas, incluindo António Costa, que nas últimas semanas tentaram, sem sucesso, forçar a nomeação de Frans Timmermans para a liderança da Comissão.A escolha acabou por recair sobre von der Leyen, conservadora aliada de Angela Merkel que tem sete filhos, numa vitória para o Partido Popular Europeu.O liberal Charles Michel, PM belga, foi escolhido para liderar o Conselho Europeu, enquanto o socialista Josep Borrell, ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, ficou com a pasta da Política Externa da UE.Já para a Presidência do Parlamento Europeu foi avançada uma inédita dupla constituída pelo alemão Manfred Weber e pelo búlgaro Sergei Stanishev, que ocuparão o cargo dois anos e meio cada um. A última palavra cabe ao Parlamento Europeu, que terá de aprovar as nomeações.A sessão inaugural do novo Parlamento Europeu, que decorreu esta terça-feira em Estrasburgo, ficou marcada por um momento polémico, quando o eurocético britânico Nigel Farage e os restantes 28 eurodeputados eleitos pelo seu Partido do Brexit viraram as costas em pleno hemiciclo quando foi tocado o hino europeu.O presidente do Parlamento, Antonio Tajani, condenou a atitude dos eurodeputados britânicos como "uma falta de respeito".