Multas até 11 mil euros a quem não cumprir isolamento no Reino Unido

Os cidadãos britânicos que não respeitarem o auto-confinamento, em caso de infeção por Covid-19, passam a estar sujeitos a ter de pagar uma multa que poderá ir dos mil até aos 11 mil euros, anunciou o Governo do Reino Unido. " A melhor maneira de combater o vírus é que cada um siga as regras e que as pessoas em risco de transmitir a doença se isolem", defendeu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.O Ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu que o país está a viver um "momento crítico", afirmando que "não se pode descartar que, em algum momento da próxima semana, se volte a pedir aos cidadãos que trabalhem a partir de casa", deixando o alerta que só se as medidas forem cumpridas se pode evitar o confinamento.O Reino Unido pediu aos cidadãos que testem positivo que se isolem por dez dias, enquanto os que vivem com quem tenha testado positivo ou que tenha sintomas devem auto-confinar-se por 14 dias. Para encorajar o cumprimento das regras o Governo poderá dar 545 euros às pessoas com rendimentos baixos e que não possam estar em teletrabalho enquanto estão de quarentena.O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, assegurou que não está previsto um novo confinamento total no país, garantindo que se vai reunir hoje com a presidente da comunidade madrilena só para ajudar.