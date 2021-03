A cidade de Miami, na Florida, EUA, declarou Estado de Emergência após uma multidão de pessoas ter saído à rua, esta sexta-feira, sem manter qualquer tipo de distanciamento físico e máscaras, apesar da pandemia da Covid-19.



Milhares de estudantes universitários juntaram-se para um ritual anual das férias ignorando a pandemia. A polícia esteve no local e relatou centenas de autos .





Spring break partying - Miami South beach. This isn’t going to end well next month. #COVID19 pic.twitter.com/8VNplhYvbO