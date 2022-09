Multidão emocionada despede-se da rainha Isabel II nas ruas de Londres

Centenas de milhares de pessoas de todas as idades, muitas nacionalidades e diversas culturas despediram-se esta segunda-feira nas ruas de Londres de Isabel II de Inglaterra, a rainha "unificadora".

Multidões alinharam-se em Londres nos pontos de passagem do cortejo fúnebre de Isabel II, que morreu em 8 de setembro, aos 96 anos, e concentraram-se no Hyde Park, um dos maiores parques da cidade onde ecrãs gigantes transmitiram o funeral e desfile da urna com os restos mortais da monarca.

Com exceção da hora que durou o funeral, na Abadia de Westminster, em que a multidão se manteve em silêncio, o ambiente entre milhares de pessoas em Hyde Park foi sobretudo festivo, numa celebração da vida da mulher que foi rainha de Inglaterra durante mais de 70 anos, no mais longo reinado da história do Reino Unido.



Isabel II morreu, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia, rodeada pela família.