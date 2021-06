“Multilateralista devoto e português orgulhoso”: António Guterres reeleito para segundo mandato na ONU

O antigo primeiro-ministro português António Guterres foi esta sexta-feira formalmente reeleito para um segundo mandato de cinco anos como Secretário-Geral da ONU, prometendo “construir pontes” e declarando-se como um “multilateralista devoto e português orgulhoso”.









Eleito por unanimidade pelos 193 estados-membros da ONU, Guterres sublinhou as “tarefas colossais” a que a comunidade internacional deve responder em conjunto, da prevenção de conflitos ao combate ao Covid-19 e prevenção de novas pandemias. “Farei tudo ao meu alcance para garantir o reforço da confiança entre nações grandes e pequenas e para construir pontes”, afirmou o Secretário-Geral da ONU, que há cinco anos sucedeu no cargo a Ban Ki-moon.

Manifestando a sua gratidão a Portugal pela renomeação para o cargo, Guterres declarou-se um “multilateralista devoto, mas também português orgulhoso”, num discurso proferido em três línguas - inglês, francês e espanhol - perante a Assembleia-Geral da ONU. “Tudo o que aprendi e me tornei” foi resultado do trabalho “em conjunto” com o povo português, disse o antigo PM, agradecendo ainda a presença na cerimónia do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Discursando perante a Assembleia-Geral, Marcelo frisou que a confiança mais uma vez depositada em Guterres pelos estados-membros “é a prova de que é a pessoa certa na altura certo” para liderar a ONU.