Multimilionários russos perderam 41 mil milhões de euros desde o início do ano

A StockApps analisou as 500 pessoas mais ricas do mundo e concluiu que 18 multimilionários russos estão a perder dinheiro e ficaram cerca de 44 mil milhões de dólares mais pobres (cerca de 41 milhões de euros).



Atualmente, têm um património líquido de cerca de 244,87 mil milhões de dólares (cerca de 228 mil milhões de euros), um valor abaixo dos 289,315 mil milhões de dólares (mais de 269 mil milhões de euros) que tinham em 2021.

Roman Abramovich está entre os que mais lesados, com perdas de 5,43 mil milhões de dólares (5,08 mil milhões de euros), num total de fortuna de 18 mil milhões de euros (16,84 mil milhões de euros), o que corresponde a uma quebra de 30%. Recorde-se que Abramovic teve colocou recentemente o Chelsea à venda após as sanções decretadas pelo governo britânico como consequência do conflito na Ucrânia.



Gennady Timchenko, o oitavo homem mais rico da Rússia, também perdeu 5,7 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros), uma queda de 26% face aos 22,4 mil milhões de dólares (21,01 mil milhões de euros) que tinha. Timchenko é fundador e proprietário do Volga Group, um grupo de investimento privado. Nascido na Rússia, é um dos aliados próximos de Putin.