Múltiplos casos de pessoas abatidas por polícias venezuelanas indiciam "política de Estado"

A ONG venezuelana "Control Ciudadano" (CC) acusou esta terça-feira as forças policiais e militares da Venezuela de "abaterem" 105 pessoas entre abril e maio de 2023, no que "aparenta ser uma política de Estado devido à alta incidência reportada".

Os dados constam do "Relatório de 'abatidos' pelos organismos de segurança do Estado e pelas Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB)", que define "abatidos" como mortes em alegados confrontos com as forças de segurança do Estado.

Segundo o relatório, estes casos "necessitam de investigações rápidas, efetivas, exaustivas, independentes e transparentes, a fim de garantir que não encobrem execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, à margem da lei e com impunidade".