O mundo continua sem saber qual a origem do novo coronavírus SARS-CoV-2 e como é que desencadeou uma pandemia desde que foi detetado, em dezembro de 2019, num mercado de Wuhan, na China. A última investigação sobre o caso é dos serviços de informação norte-americanos e os seus resultados foram inconclusivos.





A investigação foi pedida pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em maio, mas os peritos, que tiveram acesso a informação privilegiada e procuraram novas pistas, não conseguiram concluir com certeza se o vírus passou de um animal para os humanos ou se resultou de um acidente num laboratório. Parte da dificuldade em apurar a origem do vírus, diz o relatório, está diretamente relacionado com a recusa da China em partilhar informações. Esta recusa suspeita, juntamente com os relatos de que cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan adoeceram com sintomas de Covid-19 em novembro de 2019, esteve na origem da nova investigação ordenada pelo presidente dos EUA. O relatório foi entregue a Biden esta semana e deverá ser publicado nos próximos dias.