Museu da Língua Portuguesa é reinaugurado hoje em São Paulo com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa

Cinco anos e meio depois de ter sido totalmente destruído por um incêndio, que também matou um vigilante que tentou apagar sozinho as chamas antes da chegada dos bombeiros, o Museu da Língua Portuguesa vai ser reinaugurado este sábado na cidade brasileira de São Paulo. Entre os convidados está o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, líderes de outras nações lusófonas, ex-presidentes do Brasil e o governador do estado de São Paulo, João Doria, cuja Secretaria da Cultura tutela o espaço.



Com um custo superior aos 14 milhões de euros, montante suportado por empresas e entidades brasileiras e portuguesas, o museu começou a ser reconstruído em 2017, um ano e meio após a tragédia, e o seu novo acervo, entre o que foi possível salvar por estar digitalizado e novos conteúdos, começou a ser montado em 2019. A antiga e tradicional edificação, contígua à centenária gare ferroviária Estação da Luz, no centro histórico da capital paulista, que abriga o museu desde 2006, foi totalmente reconstruída e restaurada, mantendo os traços originais da velha fachada mas ganhando mais espaços no seu interior, ainda mais tecnologia e segurança.





Ao contrário dos museus tradicionais, o Museu da Língua Portuguesa não expõe nos seus salões obras de arte esculpidas ou pintadas por grandes mestres de séculos passados. A obra de arte aqui é a língua portuguesa nas suas mais distintas facetas, e o visitante poderá aprender mais sobre ela, satisfazer curiosidades ou, simplesmente, divertir-se, através de equipamentos de alta tecnologia e de acervos essencialmente digitais.A exposição de longa duração da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que estará aberto ao público a partir de domingo, contará com experiências inéditas e outras que conquistaram o público nos mais de nove anos de funcionamento antes do incêndio, período em que foi visitado por mais de quatro milhões de pessoas. Entre as novidades estão a instalação "Línguas do Mundo", apresentando aos visitantes 23 das mais de 7000 línguas faladas atualmente no planeta, a instalação "Falares", que permite uma imersão nos inúmeros sotaques falados nas diversas regiões do Brasil, e a instalação "Nós da Língua Portuguesa", uma verdadeira viagem pela língua portuguesa que é falada pelo mundo, principalmente nos países lusófonos, suas afinidades, diferenças e regionalismos.Outra exposição que estará patente ao público, esta a primeira das temporárias, foi chamada de "Língua Solta" e apresenta aos visitantes a língua portuguesa nos seus diversos contornos e desdobramentos na arte e no quotidiano. Uma outra novidade do museu está no terceiro e último andar, um terraço construído aos pés da grande torre que coroa a também centenária edificação, e de onde os visitantes têm uma privilegiada vista da histórica região da Luz e outras partes antigas de São Paulo.Nesta velha mas fervilhante região da megacapital paulista há uma forte presença portuguesa, quer na arquitetura quer entre a incontável legião de pessoas que vivem ou trabalham ali, misturadas a originários de outras regiões do Brasil e do mundo, como ressaltou o governador de São Paulo ao anunciar a reinauguração. "São Paulo é o retrato e o espelho do Brasil. Não há lugar melhor para ter um Museu da Língua Portuguesa. Aqui estão as maiores colónias portuguesas de todo o mundo, as influências de todas as origens vieram para cá ao longo dos anos, e também brasileiros de todas as origens", definiu João Doria, que este sábado ciceroneará os dignatários estrangeiros e comandará a cerimónia de reinauguração do museu.