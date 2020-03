Museu do Louvre fecha temporariamente devido ao surto de coronavírus

O Museu do Louvre situado em Paris, França, está este domingo fechado temporariamente devido ao surto de coronavírus.Turistas e amantes de arte foram impedidos de entrar no museu mais visitado do mundo, enquanto o staff reunia para discutir a epidemia.Uma porta-voz disse que o museu deve abrir após a reunião entre a gerência, o pessoal e o médico da equipa.Acrescentou que os museus não precisam de cumprir a ordem do governo, que proibe todas as reuniões públicas em ambientes fechados ou em espaços confinados com mais de 5.000 pessoas.O governo emitiu a ordem no sábado, para tentar conter a propagação do vírus. Na noite de sábado, França tinha 100 casos confirmados da doença.