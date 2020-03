Museu do Louvre reabriu hoje após encerrar temporariamente devido ao surto de Covid-19

O Museu do Louvre, em Paris, reabriu hoje ao público, depois de a direção da instituição ter dado garantias aos trabalhadores de medidas de proteção por causa do surto de Covid-19.

Em comunicado citado pela agência France-Presse, a direção do Museu do Louvre explicou que o museu reabriu hoje cerca das 12:00, horas depois de uma reunião com os trabalhadores, tendo-lhes sido prometidas medidas complementares face à propagação do novo coronavírus.

Admitindo "preocupações legítimas", a direção do museu sublinhou que "a prioridade absoluta" era "a segurança dos trabalhadores e dos visitantes", embora não tenham sido especificadas as medidas adicionais de segurança.