Museu polaco censura vídeo de jovem a comer banana e gera movimento de protesto

Manifestantes reclamam da censura e fotografam-se com a fruta.

Vários manifestantes polacos estão a partilhar fotografias suas onde se mostram a comer bananas em sinal de protesto após um trabalho artístico de uma mulher a comer banana ter sido censurado no Museu Nacional de Varsóvia.



O vídeo de 1973, de Natalia LL, mostra uma jovem nua a comer uma banana. As autoridades justificaram a medida por considerar as imagens "obscenas" e potencialmente "perigosas" para crianças pequenas, citando queixas dos próprios pais.



No entanto, a justificação das autoridades não convenceu. Os manifestantes ridicularizaram a censura e geraram um movimento onde mostram no Facebook e Twitter várias imagens suas com bananas.



Um manifestante com a hashtag #bananaselfie disse: "A arte é o lar de várias mensagens e símbolos. Nem todo mundo tem que aplaudir, mas deve ser respeitado", escreveu.



O diretor Jerzy Miziolek foi chamado ao Ministério da Cultura e justificou a um jornal local: "Nós tivemos uma série de reclamações. Muitas pessoas têm escrito e-mails para nós, e a galeria é visitada por grupos de jovens de 13, 12 anos ou menos".



Jerzy afirma ainda que a mãe de um aluno da escola primária tinha escrito ao museu para reclamar do "trauma" do filho ao ver as imagens.



O trabalho, intitulado Arte do Consumidor, mostra modelos "deliciados com bananas, salsichas ou gelados".



De acordo com o Museu de Arte Moderna de Varsóvia, a "atividade aparentemente inocente adquire uma vantagem fortemente erótica" no vídeo.



O ministério da cultura negou exercer pressão política sobre o museu para remover as imagens de vídeo.