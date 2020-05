Museus do Vaticano reabrem em junho e Igreja do Santo Sepúlcro no domingo

Os museus do Vaticano vão reabrir a 1 de junho, com a obrigatoriedade de uso de máscaras e verificação da temperatura antes da entrada, enquanto a Igreja do Santo Sepúlcro, em Jerusalém, reabre este domingo.

O Vaticano anunciou hoje também que uma equipa médica vai estar presente durante as visitas e que, como estas só poderão ser feitas mediante reserva, são dispensadas as taxas de emissão antecipada de bilhetes no valor de quatro euros.

No itinerário dos museus, encontra-se a Capela Sistina, com o teto coberto por Michelangelo, enquanto às sextas e sábados os visitantes podem tomar um aperitivo ao pôr do sol no pátio do Vaticano, igualmente por reserva.