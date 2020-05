Mutação do novo coronavírus dificulta desenvolvimento da vacina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os casos do mais recente surto de coronavírus na China, registados no Nordeste do país, têm características completamente diferentes das do surto original, na província de Hubei. Esta mutação pode colocar em causa a eficácia das várias vacinas em desenvolvimento por todo o Mundo e dos medicamentos que venham a ser produzidos para o combate direto à doença.Outros países, nomeadamente Portugal, já ...