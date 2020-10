Ver essa foto no Instagram My love ... Uma publicação compartilhada por Isabel Dos Santos (@isabel_dos_santos.me) em 29 de Out, 2020 às 6:06 PDT

Isabel dos Santos deixou esta quinta-feira nas redes sociais uma mensagem de despedida após a morte do marido Sindika Dokolo."My love", pode ler-se na publicação divulgada no Instagram que já conta com centenas de mensagens de condolências.Sindika Dokolo morreu esta quinta-feira no Dubai na sequência de um acidente durante um mergulho.