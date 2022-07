Myanmar rejeita condenação internacional pela execução de líderes da oposição

A junta militar que governa o Myanmar (antiga Birmânia) rejeitou esta quarta-feira "nos termos mais fortes" a condenação internacional pela execução de quatro opositores ao regime.

Num comunicado publicado pelo jornal oficial The Global New Light of Myanmar, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu "respeito pela soberania" do país, pedindo a não interferência nos "assuntos internos".

A junta sustentou que os quatro executados são culpados de cometer e organizar "atos terroristas" que causaram a morte de civis e que foram julgados de acordo com a lei.