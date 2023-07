O líder do Partido Popular espanhol, Alberto Núñez Feijóo, recusou atirar a toalha ao chão e garantiu esta terça-feira que vai tentar formar Governo apesar da recusa do Partido Nacionalista Basco (PNV) em apoiar a sua investidura.









“Dizer que não temos apoios suficientes depois de apenas ter falado com um partido parece-me uma conclusão precipitada”, afirmou Feijóo, desvalorizando a recusa do PNV em sentar-se à mesa para negociar um eventual apoio. “A UPN [União do Povo Navarro] e a CC [Coligação Canária] estão dispostas a conversar e na próxima semana falarei com o PSOE e o Vox, e a partir daí continuaremos o nosso trabalho”, insistiu o líder do PP, lembrando que é seu dever, enquanto candidato mais votado, tentar a investidura.

Mesmo somando os deputados do PP (136), do Vox (33), da UPN e da CC (um cada), Feijóo apenas conseguiria garantir 171 votos. Precisaria, por isso, dos 5 deputados do PNV para chegar à maioria (176 votos) e conseguir ser nomeado primeiro-ministro.