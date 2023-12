Nações do Sudeste Asiático preocupado com conflito no mar do Sul da China

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) disse "acompanhar com preocupação" com o aumento das tensões no mar do Sul da China.

"Acompanhamos com preocupação os recentes desenvolvimentos no mar do Sul da China que podem prejudicar a paz, a segurança e a estabilidade na região", sublinharam os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco, numa declaração conjunta divulgada no sábado.

Os responsáveis sublinharam também empenho na "paz, segurança, estabilidade e liberdade de navegação" na zona, onde a China e várias nações da ASEAN estão envolvidas numa disputa territorial por ilhas e atóis.