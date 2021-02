Depois do golpe militar levado a cabo em Myanmar ao longo do último mês, os serviços de Internet sofreram agora um bloqueio total por parte do Governo, avança a AFP.O aviso já tinha sido dado e as redes sociais já se encontravam censuradas há vários dias. O acesso à Internet também já tinha sido condicionado durante cerca de 24 horas, mas foi posteriormente restabelecido.Em atualização