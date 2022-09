Nações Unidas disponibilizam 115 milhões de euros a Cabo Verde

As Nações Unidas vão disponibilizar 115 milhões de euros a Cabo Verde em novo programa de cooperação (2023-2027), que vai ajudar o país a preparar-se para choques e concentrar-se nos mais vulneráveis, disse esta quinta-feira fonte oficial.

Previsto para arrancar em janeiro de 2023 e para vigorar durante cinco anos, o novo quadro de cooperação entre a ONU e Cabo Verde é de 115 milhões de dólares (sensivelmente em euros), superior ao atual programa, orçado em cerca de 96 milhões de dólares e que vai terminar em dezembro de 2022.

Os dados foram avançados à imprensa, na cidade da Praia, pela coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas no arquipélago, Ana Graça, no âmbito de uma reunião de apresentação e validação do novo quadro de cooperação com Cabo Verde.