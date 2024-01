Nações Unidas e União Europeia muito preocupadas com violência no Equador

O secretário-geral da Nações Unidas, António Guterres, e o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, manifestaram esta quarta-feira grande preocupação com a violência no Equador, onde foi decretado estado de emergência, e transmitiram solidariedade à população equatoriana.

Guterres está "muito alarmado com a deterioração da situação" no Equador, mergulhado num "conflito armado interno" com grupos de traficantes de droga, declarou esta quarta-feira o seu porta-voz.

"O secretário-geral condena firmemente os atos criminosos de violência a que assistimos e envia uma mensagem de solidariedade ao povo equatoriano", declarou Stéphane Dujarric à imprensa.