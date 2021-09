Nações Unidas espera crescimento mundial de 5,3% em 2021, o maior em quase meio século

A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) prevê um crescimento económico mundial de 5,3% este ano, "o maior em quase meio século", de acordo com um relatório divulgado esta quarta-feira.

"O crescimento mundial deverá atingir os 5,3% este ano, o maior em quase meio século, com alguns países a restaurarem (ou até ultrapassarem) o seu nível de produção de 2019 no final de 2021", pode ler-se no Relatório de Comércio e Desenvolvimento 2021 conhecido hoje.

O órgão das Nações Unidas alerta que "a perspetiva global além de 2021, no entanto, permanece debaixo de incerteza".