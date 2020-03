"Nada acontece com os brasileiros": Bolsonaro volta a subestimar pandemia de coronavírus

O Presidente do Brasil voltou a subestimar, na quinta-feira, a pandemia da covid-19 ao afirmar que o contágio no país não se assemelhará ao dos Estados Unidos porque "nada acontece com os brasileiros".

"Eu acho que não vai chegar a esse ponto [situação dos Estados Unidos]. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O sujeito pula num esgoto e sai mergulhando, não acontece nada com ele", disse Jair Bolsonaro à imprensa brasileira, em frente do Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília.

"Acho até que muita gente já foi infetada aqui no Brasil, há poucas semanas ou meses. Eles já têm anticorpos, o que ajuda a não proliferar isso daí [coronavírus]", acrescentou Bolsonaro, que por várias vezes subestimou a pandemia, chegando a classificá-la de "gripezinha".