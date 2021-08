Nadador cercado por 50 tubarões enquanto se preparava para prova de caridade

Um nadador que se encontrava a treinar para uma prova de natação solidária viu-se cercado por 50 tubarões em Dorset, no Reino Unido. Oly Rush, de 36 anos, estava a fazer um treino noturno quando sentiu algo a bater-lhe na perna enquanto nadava a cerca de 73 metros da costa.



Quando olhou para ver do que se tratava, viu um aglomerado de tubarões que o rodearam durante cerca de 15 minutos e lhe iam tocando nas mãos e pés.



Ao seu lado estava Ashley McPherson, que o acompanhava num caiaque. Os tubarões iam passando pelas suas pernas perto de Branksome Beach, em Poole. Oly mergulhou sob a superfície com o telefone numa caixa à prova de água enquanto Ashley apontava a lanterna.





Contaram mais de 50 tubarões de caça lisos, uma espécie de águas rasas comum no Reino Unido que pode crescer mais de um metro de comprimento.Oly não se deixou intimidar e assumiu ter gostado da experiência: "Quando percebi o que era, simplesmente gostei da experiência, foi fantástico ver tantos tubarões na natureza a comportar-se naturalmente e com tão boa saúde. Senti-me muito privilegiado".O nadador conseguiu gravar o momento e, após 15 minutos, conseguiu nadar para o caiaque. "Acho que eles podem ter se sentido atraídos por uma luz que pisca no flutuador de reboque com o qual nado", revelou.Oly preparava-se para um mergulho ininterrupto de 24 horas à volta da Ilha de Wight que está previsto acontecer no final do mês para caridade.O nadador saiu da "experiência", como a chamou, sem qualquer ferimento.