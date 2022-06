Nadadoras transgénero proibidas de participar em competições femininas

A Federação Internacional de Natação (FINA), proibiu a participação de mulheres transgénero em competições femininas. A nova diretriz diz ainda que as atletas devem provar que "não experimentaram a puberdade masculina". Segundo o The Guardian, as 152 federações nacionais do campeonato mundial presentes em Budapeste votaram a favor. A decisão foi aprovada com 71% dos votos.



De acordo com um relatório científico da FINA, as mulheres transgénero apresentavam uma vantagem significativa em relação às mulheres cisgénero, mesmo após a redução de níveis de testosterona.







"Temos que proteger os direitos dos nossos atletas de competição mas também temos que proteger a justiça competitiva dos nossos eventos, especialmente a categoria feminina nas competições da FINA", afirmou o presidente da federação, Husain al-Musallam.



