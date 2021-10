Nadadores salvadores carregam mulher de 95 anos pela praia durante férias da idosa

ter sido fotografado a carregar ao colo uma mulher de 95 anos, que só consegue deslocar-se de cadeira de rodas.Kimberly Waterbury e a mãe de 95 anos, Dottie Schneider, foram para Orange Beach em outubro para passar as férias na Costa do Golfo. Quando um nadador salvador viu Waterbury a ajudar a mãe a movimentar-se ao longo da praia, ofereceu-se para dar boleia no veículo usado para fazer a patrulha na praia, revelou o New York Post."Estamos eternamente gratas aos profissionais do Orange Beach Surf Rescue", disse Waterbury, visivelmente emocionada, e acrescentou: "Fizeram a minha mãe sentir-se especial. Ela não foi feita para se sentir um fardo para ninguém."