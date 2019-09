Numa conferência sobre a sustentabilidade dos oceanos, em Nova Iorque, o hábito do presidente da república de nadar todos os dias foi partilhado por um famoso ator norte-americano, Alec Baldwin.Este foi um momento descontraído na agenda de Marcelo Rebelo de Sousa nos Estados Unidos que não deixou ninguém indiferente."Nada todos os dias, mesmo em viagens ao estrangeiro, e com tanta frequência que o seu corpo de segurança tem de fazer treino de natação para o conseguir acompanhar", brincou o conhecido ator norte-americano.Marcelo não se ficou e entrou na brincadeira. "É verdade o que disse. Eu nado todos os dias. Onde quer que eu esteja. Infelizmente, em Nova Iorque não é assim tão fácil no rio. Não é impossível, mas não é a melhor ideia do mundo", disse num tom descontraído."Eu vivo em Cascais. E nado todos os dias. E é verdade que os agentes que me acompanham pertencem à polícia. A polícia normalmente não costuma nadar. Não estão habituados a nadar", acrescentou ainda provocando alguns risos na plateia.Marcelo costuma nadar quase todos os dias em Cascais, onde vive, o que levou Alec Baldwin a brincar com essa característica do presidente.Alec Baldwin é um conhecido ator e comediante. E um dos melhores a imitar Donald Trump.