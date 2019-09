Namorada de jogador de futebol americano morre um mês depois de ser mãe

O jogador de futebol americano Chris Smith, da NFL, deixou nas redes sociais uma homenagem emocionante à namorada que morreu atropelada por um carro, um mês depois de ser mãe.Segundo avança a CNN, Petara Cordero, de 26 anos, ia com o seu namorado no carro quando, durante a madrugada, precisou de parar devido a um furo num dos pneus. Na altura de sair do carro, a jovem foi atingida por outro veículo, conduzido por uma mulher de 47 anos.A vítima foi transportada para o hospital, mas acabou por não sobreviver. Já o jogador não sofreu quaisquer ferimentos.De acordo com a polícia, a condutora que atropelou a vítima admitiu ter consumido bebidas alcoólicas antes de conduzir."Deus tem um plano para nós que nem sempre percebemos, mas ela está num lugar melhor agora e pode ficar tranquila. A minha mulher, a minha melhor amiga e mãe da minha linda filha. Amo-te amor", pode ler-se na mensagem deixada pelo jogador.