Namorada de português sobrevive "por milagre" após ser atingida por sofá atirado de telhado

Uma manicure ficou gravemente ferida após ter sido atingida por um sofá que foi atirado de um telhado. Edita Butkeviciut, de 30 anos, ficou presa debaixo do sofá de três lugares durante cerca de 40 minutos.

Edita, natural da Lituânia, foi à rua para despejar lixo e, em seguida, telefonou para o namorado português, Daniel Ferreira, de 31 anos.

O horror aconteceu durante a chamada e a linha caiu. Os patrões do salão de estética onde a técnica trabalhava em Aberdeen, no nordeste da Escócia, aperceberam-se da demora da funcionária e acabaram por descobrir o que tinha acontecido. Daniel descobriu o que tinha acontecido à namorada após receber uma chamada do local de trabalho da mesma.



Após 40 minutos presa debaixo do sofá, um homem que estava a passar viu-a e veio em seu auxílio. Este relatou ao jornal britânico Mirror: "Ouvi a rapariga a gritar e a pedir para ligarem para o 112. Tive de lhes dizer três vezes que um sofá tinha caído em cima dela porque eles não acreditavam".

Os médicos afirmam que a manicure teve sorte em sobreviver ao acidente horrível de que foi alvo.

Dois homens foram acusados por estarem ligados ao incidente. Edita precisou de cirurgia após ter partido vários ossos.



A manicure deverá permanecer hospitalizada durante sete semanas.