Namorada e melhor amigo de Anthony Bourdain quebram silêncio sobre a morte do chef

Eric Ripert encontrou o corpo do apresentador no quarto de hotel.

Eric Ripert, um dos melhores amigos de Anthony Bourdain, encontrou o corpo do chef no quarto de hotel em França esta sexta-feira de manhã.



O chef francês, de 53 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre a morte do amigo de 61 anos e prestou-lhe tributo num texto emocionante.



"O Anthony era o meu melhor amigo. Um ser humano excecional, inspirador e generoso. Um ótimo contador de histórias que ligava tanta gente. Rezo, do fundo do meu coração, para que ele esteja em paz. O meu amor e orações estão com a família, amigos e aqueles que ele amava", disse numa publicação que conta já com 5836 partilhas no Facebook.



Anthony e Eric estavam em França a gravar um novo episódio do programa do chef e apresentador.







A namorada da estrela de televisão, Asia Argento de 42 anos, também já se pronunciou sobre a tragédia nas redes sociais.



"Anthony dava tudo dele em tudo o que fazia. Era brilhante, um espírito destemido que tocava e inspirava tanta gente. A generosidade dele não tinha limites. Ele era o meu amor, o meu refúgio e o meu protetor. Estou para lá de devastada", escreveu pedindo ainda respeito pela sua privacidade da família de Anthony.