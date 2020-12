Namorado da mãe de Neymar esfaqueado em restaurante no México

O modelo Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, foi esfaqueado num restaurante da cidade de Cancún, no México, numa viagem para visitar a namorada, avança a imprensa brasileira.O modelo surgiu nas redes sociais com lesões no rosto e com a boca inchada, afirmando que foi agredido por dois homens e um terceiro que o atingiu com uma faca nas costas. "Cheguei ao restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar", contou Tiago Ramos, na conta pessoal do Instagram.

Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, diz que foi esfaqueado em Cancún pic.twitter.com/CGZ5owXRRR — Retratos da Vida (@RetratosdaVida) December 5, 2020