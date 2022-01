Namorado de Gabby Petito confessou que matou a jovem e descreveu crime em caderno encontrado

O FBI encerrou, esta sexta-feira, o caso da morte de Gabby Petito e do namorado Brian Laundrie, ocorrido nos EUA.O encerramento do caso aconteceu depois de ter sido descoberta uma confissão do jovem, escrita num caderno encontrado junto dos seus restos mortais, onde revelava que tinha assassinado a namorada, segundo o jornal Fox News."Todas as etapas da investigação foram concluídas neste caso", disse o agente especial encarregado da Divisão de Denver do FBI, Michael Schneider. "A investigação não identificou outros indivíduos além de Brian Laundrie diretamente envolvidos na trágica morte de Gabby Petito, revelou ainda.O FBI adiantou ainda que o caderno encontrado continha "declarações escritas do Sr. Laundrie, onde reivindicava a responsabilidade pela morte da Sra. Petito".A advogada da família de Gabby Petito já agradeceu, em comunicado "ao FBI por tudo o que que fez" durante a investigação pela família da jovem.De recordar que, após estrangular Gabby Petito até á morte, Brian Laudrie matou-se.