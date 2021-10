Namorado de Gabby Petito pode ter morrido dois dias depois da jovem ter sido dada como desaparecida

A polícia norte-americana disse esta quarta-feira que existe uma "probabilidade muito forte" de que Brian Laundrie tenha morrido dois dias depois de Gabby Petito ser oficialmente dada como desaparecida.



O jornal The Independent afirmou também que as autoridades negaram os "relatórios falsos" de que o ADN dos restos mortais encontrados na semana passada, na Flórida, nos EUA, não correspondem aos do jovem de 23 anos.





Recorde-se que os médicos confirmaram que os restos mortais eram efetivamente de Brian Laundrie através dos registos dentários. Nessa altura, o FBI sugeriu logo que o jovem deveria estar morto há um período significativo de tempo.Depois da descoberta, o advogado da família, Steven Bertolino disse que Chris e Roberta - pais do jovem que esteve desaparecido mais de um mês - optaram por cremar o seu filho sem fazer um funeral.A polícia norte-americana encontra-se ainda a investigar as mortes de Gabby Petito, que desapareceu durante uma viagem com o seu namorado, e de Brian Laundrie, que regressou a casa sozinho e que se negou sempre a colaborar com as autoridades.