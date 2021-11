O namorado de Gabby Petito, Brian Laundrie suicidou-se com um tiro na cabeça, informa o advogado da família Steven Bertolino.A CBS News avança que os pais do jovem, Chris e Roberta, foram informados que a autópsia do filho revela que Brian se suicidou.O corpo de Brian Laundrie foi encontrado numa reserva natural na Florida, nos EUA, no passado mês de outubro depois de o jovem de 23 anos estar desaparecido há mais de 5 semanas.A polícia ainda não confirmou a causa da morte revelada pela autópsia.Em atualização