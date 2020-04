Nancy Pelosi anuncia apoio a Joe Biden na corrida à presidência dos EUA

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou o apoio à campanha presidencial de Joe Biden, de acordo com uma declaração divulgada esta segunda-feira pela própria.



Pelosi seguiu as "pisadas" dos senadores norte-americanos Elizabeth Warren e Bernie Sanders e do ex-presidente Barack Obama e ex-candidato à presidência Al Gore, que deram seu apoio a Biden no início deste mês.