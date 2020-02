Nancy Pelosi rasga discurso de Donald Trump. Presidente ilibado no 'Impeachment'

O discurso do Estado da União, na terça-feira à noite, expôs como nunca as tensões e divisões entre republicanos e democratas. Num ambiente de cortar à faca em vésperas da sua absolvição no processo de impeachment no Senado, Donald Trump fez um discurso triunfal e eleitoralista, ao qual a líder democrata Nancy Pelosi reagiu de forma dramática, rasgando uma cópia do discurso nas costas do presidente, num protesto simbólico transmitido em direto para todo o mundo."Não consegui encontrar uma única página com alguma coisa de verdadeiro", afirmou Pelosi sobre o discurso, acrescentando que foi a solução mais simpática que encontrou "dadas as alternativas".A sessão começou de forma tensa, com Trump a voltar as costas a Pelosi quando esta o tentou cumprimentar, e prosseguiu no mesmo tom, com o presidente a lançar-se num autêntico comício de campanha, chamando a si os louros pela "melhor economia de sempre" e pela criação de "sete milhões de empregos" e a acusar os "socialistas" de quererem destruir o sistema de saúde.Sem surpresas, o julgamento de Donald Trump chegou esta quarta-feira ao fim com a absolvição do presidente pela maioria republicana do Senado dos crimes de abuso de poder e obstrução.Os democratas precisavam de uma maioria de dois terços (67 votos) para aprovar a destituição, mas Mitt Romney foi o único republicano a votar contra Trump, e só na primeira acusação, cujo resultado foi de 48 votos a favor da destituição e 52 contra.A segunda acusação foi rejeitada por 47-53. Apesar da derrota, os democratas vão continuar a investigar Trump e querem intimar John Bolton a depor no Congresso.O novato Pete Buttigieg, de 38 anos, foi a grande surpresa dos ‘caucus’ democratas do Iowa. Com apenas 75% dos votos contados até esta quarta-feira à noite devido a um embaraçoso problema técnico, o ex-presidente da câmara de South Bend, Indiana, homossexual assumido, estava na frente com 26,9%, seguido de perto por Bernie Sanders, com 25,2%.Em terceiro lugar estava Elizabeth Warren com 18,2%, enquanto o grande favorito, o antigo vice-presidente Joe Biden, não ia além da quarta posição com 15,6%. "É uma vitória espantosa para uma campanha que começou há um ano com apenas quatro pessoas, um candidato desconhecido e sem dinheiro", afirmou Buttigieg.