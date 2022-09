"Não acredito que o mundo permita que ele [Putin] use armas nucleares": Zelensky reage a discurso do presidente russo

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, esta quarta-feira, que não acredita que o mundo deixe que o presidente russo, Vladimir Putin, utilize armas nucleares e prometeu prosseguir com a libertação do território ucraniano capturado pelas forças russas.



Zelensky falou, em entrevista ao jornal alemão BILD, horas depois do presidente russo ter anunciado uma mobilização parcial de 300 mil reservistas e avisado que Moscovo vai responder ao que chamou uma "chantagem nuclear" do Ocidente.





Foi a primeira mobilização da Rússia, desde a Segunda Guerra Mundial, e significou a maior escalada da guerra na Ucrânia desde a invasão de Moscovo, em fevereiro."Não acredito que o mundo permita que ele [Putin] use armas nucleares", disse Zelensky, de acordo com o texto publicado pelo jornal."Amanhã Putin pode dizer: 'para além da Ucrânia também queremos uma parte da Polónia, caso contrário, utilizamos armas nucleares'. Não podemos fazer estes compromissos".A Ucrânia recuperou extensões do território, após uma contra-ofensiva relâmpago, nas últimas semanas e infligiu mais baixas às tropas russas.A mobilização de Putin surgiu em resposta às falhas da Rússia no campo de batalha, acrescentou Zelensky."Ele [Putin] vê que as suas unidades estão a fugir", disse Zelenskiy e acrescentou que Putin "quer afogar a Ucrânia em sangue, incluindo o sangue dos seus próprios soldados"."Vamos agir passo a passo de acordo com os nossos planos. Estou certo de que libertaremos o nosso território", disse ele.