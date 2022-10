"Não carrega nas costas o sofrimento dos brasileiros?": Lula questiona atitude de Bolsonaro durante pandemia

O candidado do PT, Lula da Silva afirmou, este domingo, que Jair Bolsonaro, candidato do PL atrasou a compra de vacinas e não levou a sério pandemia da Covid-19, durante o primeiro debate do segundo turno das Eleições de 2022.

"O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros", questionou Lula e afirmou que o presidente "brincou com a pandemia e a morte", referindo os vídeos em que Bolsonaro desdenhou da doença e imitou pessoas com falta de ar, refere o jornal brasileiro Folha de São Paulo.

Bolsonaro disse ter sido contra o protocolo do ex-ministro brasileiro da saúde, Henrique Mandetta, que defendia que os doentes deveriam ficar em casa até sentirem falta de ar.