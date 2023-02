Não chove em França há 32 dias. País ainda não recuperou da seca do Verão de 2022

O 'World Weather Attribution', entidade académica que estuda os cálculos do impacto das mudanças climáticas em eventos meteorológicos extremos, como ondas de calor, secas e tempestades, advertiu que estes períodos de seca extrema se tornariam cada vez mais comuns com o aquecimento global.

A França encontra-se há 32 dias sem registo de precipitação relevante, no Inverno, situação que preocupa os franceses que ainda se encontram a recuperar do período grave de seca vivido no Verão de 2022.De acordo com o jornal norte-americano Barrons, a precipitação é inferior a um mílimetro por dia desde 21 de janeiro e esta falta de chuva já ultrapassou o recorde estabelecido na primavera de 2020. O inverno é um período crucial para reabastecer o armazenamento de água e a falta de chuva começa a preocupar os franceses. Desde 1959, ano em que se começaram a registar os níveis de precipitação, que não se verifica um número tão elevado de dias sem chover em França.A Meteo France disse que o actual período de seca no país não deverá durar muito mais, com previsão de chuva no sul, na quarta-feira.Em Espanha existe também a preocupação com as actuais reservas de água.O recorde anterior para um período seco de Inverno em França era de 22 dias em 1989.