"Não consigo respirar": George Floyd, a história que agitou o mundo

25 de maio de 2020. George Floyd, de 46 anos, dirigiu-se a uma loja de conveniência para comprar cigarros em Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota. Pagou com uma nota falsa de 20 dólares. A polícia foi chamada ao local.

17 minutos depois, o afro-americano encontrava-se inconsciente e imobilizado no chão por um polícia, Derek Chauvin, que manteve o joelho a pressionar o pescoço da vítima que se encontrava algemada. Segundo as imagens divulgadas do momento, George Floyd referiu por várias vezes a frase "I can’t breath" ("não consigo respirar", em português).

