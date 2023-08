Alberto Núnez Feijóo ofereceu na quarta-feira um pacto de Estado a Pedro Sánchez para efetuar as grandes reformas de que Espanha precisa e eleições ao fim de dois anos, mas o líder socialista manteve-se intransigente na recusa de qualquer acordo, numa reedição do célebre “não é não” com que recusou apoiar a investidura de Mariano Rajoy em 2016.









