'Não estão sozinhos': Rainha Isabel II sente angústia pelas famílias separadas devido à Covid-19

De forma a dar esperança ao país, Isabel II disse: "Mesmo nas noites mais escuras, há esperança no novo amanhecer."



"Para muitos, esta época do ano será de tristeza.

Vestida de roxo e com um retrato do marido ao seu lado, a rainha Isabel II dirigiu-se ao país, na tradicional mensagem de Natal, descrevendo a tristeza e angústia que sente por ver tantas famílias separadas devido à Covid-19.A monarca elogia a forma como osAlguns de luto pela perda de seus entes queridos e outros de amigos e familiares que não estão presentes por por segurança, quando tudo o que realmente desejam no Natal é um simples abraço ou um aperto de mão. Se estão entre eles, não estão sozinhos e deixem-me assegurar-vos os meus pensamentos e orações", afirmou a rainha do Reino Unido.

A mensagem anual foi filmada na Sala Verde do Castelo de Windsor, onde a monarca de 94 anos celebra o Natal com o duque de Edimburgo.





"In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year, and I am so proud and moved by this quiet, indomitable spirit."



In her 2020 broadcast, The Queen reflects on acts of kindness during this extraordinary year. pic.twitter.com/iKa67aZEUZ