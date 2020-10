"Não faz sentido" e "não vale a pena" fechar fronteiras na União Europeia, adianta o Governo

Na segunda fase da pandemia "não faz sentido" e "não vale a pena" voltar a fechar fronteiras na União Europeia, mas antes apostar na coordenação e na cooperação, defendeu esta quinta-feira a secretária de Estado dos Assuntos Europeus.

Ana Paula Zacarias, ouvida em comissão parlamentar sobre as conclusões do Conselho Europeu da semana passada, explicou aos deputados a recomendação adotada pelos líderes dos 27 que estabelece critérios para eventuais restrições à circulação no espaço europeu.

A questão marcou a "primeira fase" da pandemia provocada pelo novo coronavírus, com vários Estados-membros a determinarem a proibição de entrada de viajantes de outros países europeus considerados de risco com base em critérios desiguais.