"No início de cada relacionamento, sou sexualmente ativa, mas depois recuo e começo a encontrar defeitos no meu parceiro", lê-se no desabafo feito pela mulher, ao The Guardian, dizendo que esta situação é recorrente. "No passado, lidei com isso de uma forma diferente: encontrava defeitos no meu parceiro ou no relacionamento e acabava por terminar a relação", assumiu.



"Acho a intimidade incrivelmente difícil. Beijar e abraçar tudo bem, mas não consigo forçar-me a ter sexo. Não quero. Já fiz terapia para a depressão e eventos no passado, mas nunca fui capaz de resolver o problema da intimidade. Estou o meu parceiro há três anos e só fizemos sexo durante o primeiro ano".



"Entendo a frustração mas tente ser paciente para que seja possível reconstruir a intimidade com o seu parceiro", começou por dizer a psicoterapeuta Pamela Stephenson Connolly, especialista no tratamento de distúrbios sexuais.



"Técnicas para acalmar vão ajudar. É importante perceber o que acontece realmente, o que pensa naquele momento e substituir por outros pensamentos, que não esses de alerta que a sua mente envia, quando está aparentemente tudo bem. A verdadeira intimidade envolve assumir riscos, revelar as suas vulnerabilidades e aceitar as imperfeições da outra pessoa. No seu caso em particular, requer que você aprenda a se sentir seguro com outro ser humano. Isso leva tempo e esforço", continuou.