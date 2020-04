"Não há paciente zero": Análise genética sugere que o novo coronavírus já circulava em Espanha em fevereiro

Uma equipa de cientistas do Instituto de Saúde Carlos III, em Madrid, analisou os primeiros 28 genomas do novo coronavírus em Espanha, e descobriu que o Covid-19 já estava a circular no país ainda em meados de fevereiro.

A equipa de Francisco Díez estudou os quase 1600 genomas completos dos vírus lidos pela comunidade científica internacional até ao final de março, cuja análise mostra que os 28 genomas pertencem às três grandes famílias do vírus identificadas no resto do mundo, ‘S’, ‘G’ e ‘V’, com poucas diferenças entre elas.

O estudo sugere que o ancestral comum destes vírus foi encontrado na cidade chinesa de Wuhan por volta do dia 24 de novembro. Treze dos genomas espanhóis pertencem à família ‘S’ e 11 deles estão relacionados com um caso anterior, detetado no dia 1 de fevereiro em Changai, na China.

Já os três primeiros ‘S’, identificados em Espanha são de amostras colhidas a 26 e 27 de fevereiro em Valência. Uma semana antes, 2500 adeptos do Valência viajaram para Milão para assistir ao jogo de futebol entre a equipa e o Atalanta. O evento foi descrito como uma ‘bomba biológica’ pelo prefeito de Bergamo, Giorgi Gori. No entanto, a análise genética levada a cabo pela equipa do Instituto de Saúde Carlos III sugere que os coronavírus da família S já circulavam em Espanha por volta do dia 14 de fevereiro.

O estudo permite verificar e constatar a propagação invisível do vírus. Desta forma, a investigação sugere a não existência de um "paciente zero" em Espanha, onde se acreditava existir cerca de 15 entradas diferentes.