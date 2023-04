Não há sinal da sonda japonesa ‘Hakuto-R’ que tentou aterrar na Lua

A empresa japonesa Ispace assumiu, esta terça-feira, que a tentativa de fazer a primeira aterragem privada na Lua falhou. Os engenheiros não conseguiram recuperar o contacto com a sonda 'Hakuto-R', muito depois de estar previsto o contacto com a Lua, informa a Reuters."Perdemos a comunicação, por isso temos de assumir que não conseguimos completar a aterragem na superfície lunar", disse o diretor executivo da Ispace, Takeshi Hakamada.À hora prevista para a aterragem, 17h40 em Portugal, os engenheiros no controlo da missão aguardavam a confirmação do contacto com a superfície lunar, mas tal não aconteceu. "Os nossos engenheiros vão continuar a investigar a situação", disse Hakamada.A nave espacial foi lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, num foguete SpaceX, em dezembro. A próxima tentativa de aterragem vai acontecer em 2024, disse Hakamada. A nave espacial da Missão 2 já está a ser construída.