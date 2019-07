"Não mordam o anzol, isto é uma distração": Congressistas atacadas por Trump lançam aviso aos americanos

As quatro congressistas democratas de origem latina, árabe e africana que foram alvo de um ataque racista por parte de Donald Trump exortaram esta terça-feira os americanos a "não morderem o anzol" da discórdia racial e afirmaram que as acusações não passam de uma "tentativa de distração" perante as políticas divisivas e xenófobas do presidente.Numa conferência de imprensa conjunta um dia depois de, num tweet explosivo, Trump as ter mandado "voltar para os seus países" - apesar de três delas terem nascido nos EUA e todas terem nacionalidade americana -, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib acusaram o presidente de "seguir a agenda dos nacionalistas brancos" numa tentativa de "tornar a América branca outra vez"."Infelizmente, esta não foi a primeira nem a última vez que ouvimos comentários ultrajantes e racistas do presidente dos Estados Unidos. Isto é quem ele é", afirmou Tlaib, enquanto Ocasio-Cortez acusou Trump de fazer ataques pessoais "porque não consegue defender as suas políticas".Já Ilhan Omar foi mais longe e acusou Trump de "violar abertamente a Constituição e o juramento que fez". "Está na hora de destituir este presidente", afirmou a congressista.A presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, admitiu levar a votos uma resolução para condenar os comentários xenófobos de Trump, e apelou ao apoio dos republicanos.