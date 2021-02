“Não podemos ficar insensíveis à dor”: Biden cumpre minuto de silêncio pelas 500 mil vítimas da Covid nos EUA

O presidente Joe Biden assinalou segunda-feira à noite a trágica marca das 500 mil mortes por Covid-19 nos EUA com um minuto de silêncio em memória das vítimas e um apelo à união de todos para enfrentar e vencer a pandemia.

"Hoje assinalamos um marco verdadeiramente trágico e destroçador: 500 071 mortes por Covid-19. São mais americanos mortos num ano do que nas duas Guerras Mundiais e na Guerra do Vietname, juntas", lembrou Biden momentos depois de os sinos da Catedral de Washington repicarem 500 vezes em homenagem às vítimas.

Os EUA são o país com mais mortes por Covid-19 no Mundo, com cerca de 19% do total de vítimas, apesar de representarem apenas 4% da população mundial. "Não podemos ficar insensíveis perante a dor.



Eram pessoas que conhecíamos. Pais, mães, filhos, irmãos, amigos. E a melhor maneira de os recordarmos é agir, permanecer vigilantes, manter a distância social, usar máscara e tomar a vacina quando chegar a nossa vez", apelou Biden, que reconheceu que as divisões políticas e a desinformação agravaram o problema.



"Não são só democratas ou republicanos que estão a morrer. São os nossos compatriotas, os nossos vizinhos. Temos de enfrentar isto juntos, como um país unido", afirmou, antes de prometer que a América "voltará a sorrir".



Fauci culpa divisões políticas pela tragédia

O epidemiologista Anthony Fauci admitiu que as divisões políticas e a "falta de envolvimento" da Administração Trump "contribuíram de forma significativa" para agravar o terrível impacto da pandemia nos EUA.



"Mesmo nas melhores circunstância, teria sido sempre um problema grave. Mas isso não explica como um país rico e avançado tem a maior percentagem de mortes do Mundo. Não devia ter acontecido", acusou Fauci.