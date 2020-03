"Não posso dar-me ao luxo de voltar para casa em quarentena": Enfermeira italiana relata dia a dia durante pandemia de coronavírus

Uma enfermeira italiana partilhou o dia a dia num hospital, em Itália, perante a pandemia de coronavírus.Na rede social Instagram, Alessia Bonari partilhou uma imagem, acompanhada de um desabafo sobre o cansaço e as condições de trabalho em que ela e colegas estão a trabalhar, uma luta contra o tempo quando os casos da doença Covid-19 não páram de aumentar em Itália."Eu sou enfermeira e estou a passar por esta emergência médica", começa por dizer Alessia Bonari, referindo que tem medo da exposição ao vírus.

"Tenho medo, mas não vou às compras, tenho medo de ir trabalhar. Receio porque a máscara pode não aderir bem ao rosto, ou posso ter me tocado acidentalmente com luvas sujas ou talvez as lentes não cubram completamente os meus olhos e algo possa ter passado. Estou fisicamente cansada porque os dispositivos de proteção são maus, a bata faz-me faz suar e, uma vez vestida, não posso ir à casa de banho ou beber por seis horas. Estou psicologicamente cansada e, como todos os meus colegas, estão na mesma condição há semanas, mas isso não nos impede de fazer nosso trabalho como sempre fizemos", refere a profissional de saúde que se mostra no entanto orgulhosa por estar a cuidar e a ajudar os pacientes infetados.



A jovem faz um apelo para que as pessoas permaneçam em casa, num esforço para proteger os mais frágeis. "Não posso dar-me ao luxo de voltar para casa em quarentena, tenho que ir trabalhar e a fazer minha parte. Peço que façam o mesmo", alertou Alessia.