"Não saia nas horas mais quentes e hidrate-se": Termómetros em Roma atingem temperaturas recorde

Os termómetros em Roma, Itália, devem atingir esta terça-feira os 42 graus. Apesar dos romanos estarem já habituados a temperaturas elevadas no verão, este será um valor recorde provocado pelo anticiclone africano Cerberus. As autoridades já alertaram para os riscos da vaga de calor e pediram às regiões para implementarem planos de prevenção. "Não saia nas horas mais quentes e hidrate-se", pedem as autoridades.A vaga de calor que atinge o sul da Europa deve durar toda a semana. Esta terça-feira 20 cidades italianas estão em alerta vermelho, devido ao calor. Já esta quarta-feira, o número aumenta para 23. Em Roma, a temperatura está prevista chegar ao valor mais elevado de sempre, cerca de quatro graus mais quente que o recorde de 2003.De acordo com o jornal Le Figaro, na tarde desta segunda-ferira só turistas passeavam nas ruas da capital italiana. Os romanos optaram por ficar em casa, com as persianas fechadas e à espera que a temperatura baixasse.Um casal do norte de Inglaterra, que está em Roma há alguns dias esperava que a capital de Itália "fosse quente, mas não tão quente". A vaga de calor não muda os planos de Jack e Johanna, que agendaram as visitas guiadas "com antecedência". "Felizmente, amanhã iremos ao Museu do Vaticano, que certamente será climatizado. Provavelmente iremos procurar mais lugares fechados", disse o casal que transpirava, devido ao calor, debaixo de um guarda-chiva que servia se sombrinha.Já um casal vindo do Chile, com dois filhos entre cinco e dez anos, mantem a ideia de visitar os "principais locais" que reservaram, mas equaciona a ideia de procurar "atividades mais voltadas para crianças, como um parque aquático nos arredores de Roma".